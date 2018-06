Anzeige

Ketsch.Die Saison in der Fußballjugend der Spvgg 06 Ketsch findet einen runden Abschluss im Jugendsportfest. Nachdem man in den vergangenen Jahren von dem festen Termin Ende Juni abgerückt war, sollen jetzt alte Traditionen wieder eingebracht werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Deshalb hat sich die 06-Jugendabteilung entschieden, das Jugendsportfest mit Fußballturnieren für alle Altersklassen vom morgigen Freitag bis Sonntag, 1. Juli, durchzuführen.

Insgesamt über 60 Mannschaften werden dabei zu Gast in der Enderlegemeinde sein. Den Auftakt machen freitags die A- und B-Junioren, ehe am Samstagvormittag zunächst die E-Junioren und am Nachmittag die D-Junioren ins Spielgeschehen eingreifen werden.

Sonntag starten die Jüngsten

Der Sonntagmorgen gehört dann den Kleinsten im Verein. Sowohl die F-Junioren als auch die Bambini dürfen die Saison bei zahlreichen Spielmöglichkeiten ausklingen lassen. Den Abschluss bilden dann am Sonntagnachmittag die D- und C-Juniorinnen ab 14 Uhr.