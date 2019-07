7500 Gramm bringen Sieg

Ketsch.Spannend verlief das Jugend-Prinzenangeln des ASV 1928 am am Anglersee, an dem sich neun ASV- Jugendliche beteiligten. In der Gruppe der Jüngeren (J 1) gelang es Kai Klefenz, mit einer Brachse und einem Aal die Würde des zweiten Jugendprinzen mit 1208 Gramm zu erringen. In der Gruppe der Älteren (J 2) war Michal Drewnowski erfolgreich. Er erreichte mit sieben stattlichen Brachsen und einem Rotauge das höchste Fanggewicht mit genau 7500 Gramm und wurde somit erster Jugendprinz.

Die Jugendleiter Michael und Nina Kaufmann verkündeten das Ergebnis. Sie gratulierten gemeinsam mit den Töchtern Janet und Ann-Kathrin und drei Torten mit Angelmotiven, die auch gleich gemeinsam verzehrt wurden. Somit stehen die Jugendprinzen für das kommende 68. Backfischfest fest. Am Sonntagmorgen, 28. Juli, wird es am Anglersee sicherlich wieder spannend zugehen, denn dann gilt es, den Fischerkönig zu ermitteln. zg

