Am Stadtradeln nahmen vor zehn Jahren nur 23 Kommunen teil, 2017 waren es 620 Kreise, Städte und Gemeinden. 2013 wurden 13 Millionen Kilometer geradelt, 2017 waren es fast 42 Millionen, blickte Ihrig in die Statistik. „Mit der Kampagne steht Kommunen und Umweltvereinen eine bewährte, leicht umzusetzende Maßnahme zur Verfügung, um in der Öffentlichkeitsarbeit für nachhaltige Mobilität aktiver zu werden“, unterstrich das Vorstandsmitglied. Beim Wettbewerb traten Teams aus Kommunalpolitikern, Schulklassen, Vereinen, Unternehmen und Bürgern für Radförderung, Klimaschutz und eine höhere Lebensqualität in die Pedale.

An die fleißigsten der aus Ketsch beteiligten Radler überreichte Matthias Ihrig entsprechende Siegerurkunden. Auf Platz eins steht Stephan Geßner mit 375 Kilometern. Für 283 Fahrrad-Kilometer erhielt Heinz Eppel die Urkunde des Zweitplatzierten und Dr. Jörg Läppchen für 233 Kilometer die des Dritten.

Spaß trifft auf Klimaschutz

Nach der Siegerehrung wurde noch ausgiebig diskutiert. Bei der Teilnahme am Stadtradeln und allgemein beim Fahrradfahren werteten die Teilnehmer Klimaschutz, Spaß, Gesundheitsförderung und Mobilität als sehr wichtigen Aspekt. Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstünden im Verkehr, sogar ein Viertel der Kohlendioxid-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr, so der Tenor.

„Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Kommunen mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden, ließen sich im Jahr etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden“, errechnete Ihrig. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.08.2018