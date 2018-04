Anzeige

In den nächsten Tagen sollen die endgültigen Kosten ermittelt werden. Eine Installation kann zwischen 850 und 1600 Euro kosten. „Wir gehen von 850 bis 1000 Euro aus“, so Knörzer, der noch 29 bis 60 Euro je nach Standort für den monatlichen Betrieb einkalkuliert. Die Kosten könnten durch ein Förderprogramm der EU beglichen werden. „WiFi for EU“ heißt es und bedeutet „ein Windhundverfahren“, so Knörzer, „dennoch werden wir es ausprobieren“. Die Mitglieder des Jugendbeirates quittierten in ihrer jüngsten Sitzung diese zeitnahe Umsetzung eines großen Wunsches mit einem dicken Lob an die Verwaltung. „Die Standorte gehen in die richtige Richtung“, sagte David Ichon und auch Moses Ruppert lobte die finanziellen Rahmenbedingungen. Einzig die Nutzungszeiten müssten noch diskutiert werden.

Eingeschränkte Nutzungszeiten

Die Verwaltung geht davon aus, dass an manchen Standorten diese eingeschränkt werden, um Störungen im Umfeld zu vermeiden. Moses Ruppert meinte: „Wir würden uns das gerne erst einmal ansehen. Denn wir wollen nicht so autoritär mit den Jugendlichen umgehen, sondern Vorteile schaffen. Wir glauben immerhin daran, dass sich die Jugendlichen benehmen.“ Dass es nun gleich neun Hotspots werden, freute den Jugendbeirat, der selbst fünf Orte angeregt hatte. Nun müssten noch Hotspot-Hinweistafeln aufgestellt werden. ak

