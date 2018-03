Anzeige

Das heftigste an der siebten Woche im Abnehm-Camp in Andalusien war, „dass ich an meinem Geburtstag nicht bei meiner Familie sein konnte. Ich bin schon ein Geburtstagsmensch, dem das sehr wichtig ist“, sagt Christos. Aber wie die TV-Zuschauer sehen konnten, hatte Lisa eine super Überraschung für den Ketscher parat: „Das war crazy. Sie hat mich einen Tag lang angelogen, erzählt, dass es noch mal ein Motivationsschub gewesen sei, mit Zuhause zu telefonieren. Und dann kam sie mit dem Tablet in der Hand und schenkte mir ihren Anruf – ich habe sofort angefangen zu weinen. Das war sehr emotional.“

Beim Telefonat mit den Eltern, dem Bruder oder dem Onkel berichtete Christos, dass er schon 35 Kilogramm abgenommen hat. Da war großes Bohei in Ketsch. „Doch am meisten haben sie sich gefreut, dass ich tablettenfrei bin. Seit der dritten Woche kann ich auf die Blutdruck-Tabletten verzichten.“

Eine Überraschung gab es außerdem. Denn die Kandidatenlounge war innerhalb kürzester Zeit zur Partyzone umfunktioniert und alle Camp-Bewohner gratulierten im feinsten Zwirn, den sie mitgenommen hatten. „Ich hatte keine Ahnung davon. Da sind bei mir auch ein paar Tränen gekullert.“