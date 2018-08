Abba-Hits und Ballett im Wasser

Ketsch.Noch erfreuen sich Kinobesucher an schönen Sommertagen, aber der Herbst kommt bestimmt und so ist das Herbstprogramm für das Central Kino schon in trockenen Tüchern: Die Kinofans erwartet unter anderem Streifen wie der in Venedig preisgekrönte Film „Foxtrot“, der Publikumserfolg „Mamma mia! Here we go again“ und der neueste Eberhofer-Krimi „Sauerkrautkoma“. Was die Central-Programmgruppe für ihr Publikum ausgewählt hat, stellen am Sonntag, 26. August, Wilfried Haller und Doris Steinbeißer vor. Die Matinee mit Film-Trailern und Informationen beginnt um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Mit dem Roman „Gut gegen Nordwind“ führte der österreichische Autor Daniel Glattauer die Bestsellerlisten an und auch sein Theaterstück „Die Wunderübung“ wurde schon auf unzähligen Bühnen gespielt. Michael Kreihsl hat jetzt das Stück um die Ehekrise eines Paares und die Bemühungen eines Therapeuten mit großartigen Darstellern verfilmt. In der Rolle des zynischen Ehemannes ist Devid Striesow zu sehen, die zickige Ehefrau spielt Aglaia Szyszkowitz. Beide lassen sich auf die „Wunderübung“ ein.

Buchhalter in Lebenskrise

Eric ist Buchhalter und in der Midlife-Crisis. Während seine Frau sich in der Lokalpolitik engagiert, langweilt er sich. Jeden Abend geht Eric ins Schwimmbad und zieht dort monoton seine Bahnen. Doch dann schließt er sich einer Gruppe Männer an, die sich im Synchronschwimmen übt. „Swimming with Men“ macht ihm ungeheuren Spaß und er will mit der Truppe auf die Wasserballett-Weltmeisterschaft. Regisseur Oliver Parker erzählt die Geschichte mit viel Humor und Tiefgang. Weitere Infos unter www.kino-ketsch.de. zg

