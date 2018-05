Abschied von Väterchen Frost

Anzeige

Leonie Pielorz und Nils Hanschmann von der Feuerwehr zündeten Väterchen Frost, den die Brandschützer aus Pappmaschee gebaut hatten, an. Stark flackernd fraßen sich die Flammen durch den frostigen Gesellen und machten ihm den Garaus. Dafür gab es Applaus und für alle Kinder die süße Brezel.

Ganz ohne Autoverkehr und doch mit ausreichend Fußweg und Publikum ging der Zug den neuen Weg. Im kommenden Jahr könnte die Traditionsveranstaltung ähnlich aussehen, dann findet der 65. Landesschützentag der Badischen Sportschützen am Tag des Sommertagszuges in der Rheinhalle statt. Hans-Josef Lakatos, Landesschulungsleiter der Schützen, schaute sich das Prozedere des Umzugs an und verriet: „Es werden dann etliche Gruppen der Schützen mit Fahnen und Standarten den Tross stark vergrößern.“ zesa

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 28.05.2018