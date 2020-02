Absolution gibt es hier via Internet

Whisky Spring

Dram für Dram eintauchen ins Lebenswasser

Die Dudelsackklänge von Dirk-Boris Rödel begrüßen die ersten Gäste, schnell wird ein Tasting-Glas in die Hand genommen und schon geht es in die Zirkelsäle, wo es schon ein wenig nach dem duftet, was die Schotten Lebenswasser ...