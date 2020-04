Ketsch.„Ach Gott, sind die süß“ – die Dame am Zaun des Wildgeheges auf der Rheininsel hatte so recht: Die Frischlinge, die sich – gerade mal ein paar Tage alt – am Samstag und Sonntag auf Rundkurs durchs Gehege präsentierten, sind unfassbar putzig und eine Attraktion beim Spaziergang.

Unsere Zeitung hat insgesamt 14 – oder 15 – gezählt. Ganz genau ist das ja nicht auszumachen, so wuselig wie der Wildschwein-Nachwuchs schon ist. Angeblich haben erst zwei von drei Bachen den Wurfkessel aufgesucht, wie das Nest heißt, in das sich die Bache zur Geburt zurückzieht. Im vergangenen Jahr waren 27 Frischlinge im Gehege. So viele werden es heuer wohl nicht, denn eine Bache bringt bis zu sieben Frischlinge zur Welt.

Ein Wildschwein machte ihren Nachwuchs auch gleich mit den Vorzügen eines Tümpels vertraut. Dort im „Wellnessbereich“ genoss die Mama Sonne und Wasser, während die Frischlinge noch zaghaft hintendrein wateten.

Auf der Rheininsel gibt es derweil auch freilebende Wildschweine, doch nicht zuletzt um ihre Artgenossen im Gehege muss man sich Sorgen machen. Denn die Afrikanische Schweinepest kommt näher. An der polnisch-deutschen Grenze wurden infizierte Wildschweinkadaver entdeckt. Der Hinweis „Füttern verboten“ ist deshalb ernst zu nehmen – denn Essensreste sind mitunter verseucht. mab

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 07.04.2020