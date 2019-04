Adler Mannheim ziehen Kölner Haien den Zahn

Köln.Die Mannheimer Adler haben mit dem 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)-Sieg bei den Kölner Haien einen wichtigen Erfolg in der Play-off-Halbfinalserie verschafft. Es war der zweite Sieg der Mannschaft von Trainer Pavel Gross in der Serie „Best of Seven“. Am Sonntag können die Blau-Weiß-Roten im Heimspiel (17 Uhr) in der ausverkauften SAP Arena für die Vorentscheidung sorgen.

Die Adler gingen mit

...