Adventliche Atmosphäre

Ketsch.Der Veranstaltungskalender geht auch für die Mitglieder des Heimat- und Kulturkreises langsam, aber sicher zu Ende und so wird nochmals zum Museumssonntag eingeladen, der am Sonntag, 8. Dezember, von 14 bis 18 Uhr stattfindet. Er steht unter der Überschrift "Weihnacht im Museum". Unter dem Motto "Urgroßmutters Aussteuer" werden außerdem Nacht-, Leib- und Bettwäsche im Ausstellungsraum und in

...

Sie sehen 35% der insgesamt 1148 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 04.12.2013