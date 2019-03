„Afterwork“ geht ökumenisch weiter

Ketsch.Das Angebot „Afterwork - Zeit für mich: Meditation, Stille, Gebet“ der katholischen Seelsorgeeinheit Brühl-Ketsch wird ökumenisch weitergeführt. Im Juni und Juli 2018 wurden bereits erste Erfahrungen mit dieser Zäsur zwischen Arbeit und Heimkommen gemacht. Zielgruppe waren und sind Menschen, die zwischen der Arbeit und dem Heimkommen eine Station einlegen wollen unter dem Motto: „Sich selbst mit Zeit zu beschenken, eröffnet neue Perspektiven.“

Angeregt durch ein ökumenisches Treffen der Leitungskreise der beiden Kirchen soll das Afterwork-Angebot nun ökumenisch weitergeführt werden. Hierzu trafen sich von der katholischen Seelsorgeeinheit Brühl-Ketsch Diakon Heiko Wunderling, Leona Sprotte-Huber und Oliver Brinkmann, die die erste Serie der Afterwork-Treffen vorbereitet hatten.

Grundgerüst bleibt erhalten

Von evangelischer Seite sind nun zusätzlich Pfarrer Christian Noeske und Nina Schiemank mit dabei. Das Grundgerüst vom Sommer wird in der Neuauflage beibehalten. Das Afterwork-Angebot wird etwa eine halbe Stunde dauern und bei gutem Wetter werden viele der Treffen im Freien sein.

Wie bei den bisherigen Afterwork-Treffen wird ruhige Musik die Zeit einleiten und prägen. Ein oder zwei Texte, die zum Nachdenken anregen, werden vorgetragen. Mit einem Gebet und dem Segen schließt die gemeinsame Zeit. Einmal im Monat und an unterschiedlichen Orten soll es so eine Zäsur geben. Die Treffen sollen an unterschiedlichen Orten, mal in Brühl und mal in Ketsch sein.

Der erste Termin der neuen Serie von „Afterwork – Zeit für mich“ wird am Dienstag, 26. März, um 18 Uhr auf dem Kirchplatz der Schutzengelkirche Brühl sein. Bei Regen findet das Treffen in der Schutzengelkirche statt. zg

