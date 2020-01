Aktion „Ketsch fährt fair“ tritt nun in die heiße Phase ein

Ketsch.Es beginnt die heiße Phase. Noch rund zehn Wochen und die Großaktion des Lokalen Agenda „Ketsch fährt fair“ beginnt. Mit Film, Bannern, Plakaten, Flyern und Presstexten soll ab dem kommenden April ein Bewusstseinswandel rund um die Mobilität initiiert werden. Verfolgt werden zwei Ziele, so der Agenda-Sprecher Gernot de Mür im Rahmen der jüngsten Agenda-Sitzung im Ferdinand-Schmid-Haus: Zum einen soll auf mehr Rücksicht im Verkehr gedrungen und zum anderen soll ein Umstieg vom Auto auf das Fahrrad, den Bus oder die eigenen Füße mehr ins Bewusstsein gerückt werden. Angesichts des sich immer klarer abzeichnenden Klimawandels und anderer Umweltzerstörungen sei ein Umdenken vor Ort unumgänglich.

Die Idee zu dieser Aktion wurde vor rund zweieinhalb Jahren geboren. Auslöser war damals eine Verkehrszählung, die sehr deutlich machte, dass die Bürger in Ketsch zum überwiegenden Teil für den Verkehr im Ort verantwortlich sind. Und das, so de Mür, sei seit damals nicht besser geworden. Im Gegenteil, der Verkehrs- und Parkdruck sei eher noch größer geworden.

Geht bisher in die falsche Richtung

Im Grunde, so die Überzeugung am Tisch der Lokalen Agenda, gehe es bis dato in die exakt falsche Richtung. Dabei stünde durchaus die Frage im Raum, ob beispielsweise das Zweitauto im Haushalt wirklich unbedingt sein muss. Individuelle Lösungen, so verständlich sie im Einzelnen auch immer seien, auf Kosten der Natur und des Klimas seien nicht zielführend.

Aber auch ganz alltäglich bringe die zunehmende Dichte von Autos Probleme mit sich. Die Parksituation verschärft sich, die Verkehrsdichte bedeutet mehr Stress und die Feinstaubemissionen nehmen zu. Außer der Bequemlichkeit von A nach B zu kommen, habe der massenhafte Individualverkehr fast nur Nachteile. Und genau darauf soll mit der Aktion hingewiesen werden.

Wer nur einmal die Woche sein Auto für den Einkauf stehen lässt und zu Fuß, mit dem Fahrrad oder per Bus fährt, rettet zwar nicht von heute auf morgen die Welt, wird aber sehr wohl Teil dieser Rettung. Wenn dann auch etwas langsamer gefahren und rücksichtloses Parken vermieden werde, würde die Lebensqualität in der Enderlegemeinde ganz klar gewinnen. Davon ist die Agenda-Mannschaft um Gernot de Mür, Gabriele Weinkötz, Gerhard Prendke und Thomas Rieger zutiefst überzeugt.

Mit Interesse haben die Agendastreiter dabei übrigens den jüngsten Entscheid des Gemeinderates zur Prüfung eines Bürgerbuses aufgenommen. Entschied der Rat doch am vergangenen Montag, dass Konzept und Kosten eines Bürgerbuses geprüft werden sollen. Für die Vier hier steht aber schon fest, dass ein Bürgerbus ein wichtiger Baustein für eine Wende hin zur nachhaltigen Mobilität sei.

Das gelte auch für das vom Gemeinderat leider abgelehnte Projekt „Nextbike“. Der Gemeinderat, so de Mür, habe das zu schnell verworfen. Auch er hielt gleich vier Stationen für diese Leihfahrräder in Ketsch für überdimensioniert. Der Agenda würde eine Station in Ketsch ausreichen, mit der vor allem die Verbindung zum Schwetzinger Bahnhof abgedeckt werden sollte. Gerade in den Abend- und Nachtstunden sei ein Weiterkommen von Schwetzingen nach Ketsch ein schwieriges Unterfangen.

Am Ball sind die Agenda-Mitglieder auch, wenn es um das Thema Stadtradeln in diesem Jahr geht. Bereits eine Zusage gebe es dafür, dass die Gemeinde sich an der Stadtradeln-Aktion vom 2. bis 22. Mai beteilige, war zu vernehmen. Der Hauptamtsleiter Ulrich Knörzer habe hierzu erfreulicherweise positive Signale ausgesendet.

Ratsentscheidung begrüßt

Zum Thema wurde der Gemeinderat auch im Kontext der Initiative zur Förderung der ökologischen Vielfalt. Grundsätzlich begrüßte die Lokale Agenda den positiven Ratsentscheid. Zugleich war hier jedoch einhellige Meinung, dass die Bürger zu einer bestimmten Gartengestaltung nicht gezwungen werden sollten. Ideal wäre ein Schaugarten, den die Gemeinde auf den Weg bringen sollte, wo sich jeder Bürger informieren und inspirieren lassen könnte. Für die ökologische Vielfalt wäre es gerade rechtzeitig das richtige Zeichen.

