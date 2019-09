Aktionen gegen geplanten Kiesabbau

Ketsch.Der Umweltstammtisch, der BUND Hockenheim, die Jägervereinigung Mannheim und die Naturfreunde Baden und Württemberg laden am Samstag, 21. September, um 19 Uhr zu einer öffentlichen Versammlung im Ferdinand-Schmid-Haus ein, um über den aktuellen Stand des geplanten Kiesabbaus im Entenpfuhl und über geplante Aktionen zu informieren.

Die Gegner des Vorhabens legen Unterschriften- und Adressenlisten aus, in die sich Helfer eintragen, die sich an Aktionen beteiligen oder organisatorisch tätig werden möchten. Dies richte sich insbesondere auch an die politischen Parteien, um hier zukünftig gemeinsam vorzugehen, teilt der Umweltstammtisch mit.

Geplant sei ein Organisationsteam mit vorwiegend Vertretern der Parteien, Vereine und Organisationen, das sich regelmäßig trifft, um Aktionen abzustimmen und an die jeweiligen Mitglieder weiterzugeben. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 21.09.2019