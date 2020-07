Aktive Phase des Brutgeschäfts beendet

Ketsch.Die Wildbienen, die im großen Insektenhotel des Arbeitskreises Lokale Agenda 21 im Ketscher Bruch wohnen, haben den aktiven Teil ihres Brutgeschäftes mittlerweile beendet. Die Brutröhren sind verschlossen und das kurze, aber emsige Leben der erwachsenen Wildbienen ging bereits im Juni zu Ende – das teilen die Mitglieder der Lokalen Agenda mit.

Die einzeln lebenden Wildbienen haben sich zwischen April und Mai an ihren Futterpflanzen gelabt und Pollen und Nektar in ihre Brutröhren getragen, jeweils ein kleines Nahrungspaket aufgeschichtet, ein Ei darauf gelegt und danach die kleine Kammer mit Mörtel aus Erde und Bienenspeichel zugemauert. So legen sie in einer Röhre mehrere Zellen an, bis diese gefüllt ist und von außen verschlossen wird.

Während im Insektenhotel die Larven aus den Eiern schlüpfen und den Sommer damit verbringen, ihren Futtervorrat aufzufressen, um sich dann im Herbst zu verpuppen, ist außen, um die Behausung herum, wieder Ruhe eingekehrt.

Das ist dann eine gute Zeit, um das Insektenhotel zu pflegen. Es werden allzu üppig wuchernde Pflanzen und Gras rund um die Trockenmauer, die als Sockel des Insektenhotels dient, entfernt. Das von Vögeln oder vom Sturm verschobene Nistmaterial wird wieder zurecht geschoben und ergänzt. Auch die kleine Informationstafel wird gereinigt. Neben den großen Holzscheiben, in denen vorgebohrte Löcher als Brutröhren angeboten werden ist das Insektenhotel mit Schilf und Bambus gefüllt. Aber auch andere, hohle Pflanzenstängel können als Brutröhre dienen. Die Bienen sind dabei sehr wählerisch und inspizieren die Röhren genau, bevor sie eine auswählen. Offensichtlich müssen viele Faktoren wie zum Beispiel Durchmesser, Beschaffenheit der Wände oder Feuchte des Materials zusammenpassen, damit eine Wildbiene auf eine erfolgreiche Entwicklung ihrer Nachkommen hoffen kann. Das ist auch ein Grund dafür, dass nur ein Teil der angebotenen Röhren genutzt wird.

Im Herbst wird es noch einmal eine Pflegeaktion der Agendagruppe geben, um das Insektenhotel winterfest zu machen. Erst im Frühling des kommenden Jahres schlüpft dann die neue Generation der Bienen und der Kreislauf beginnt von vorne. zg

Info: Vorschläge für den Schutz der Wildbienen sind unter lokale-agenda-ketsch@web.de willkommen. Infos über die Agendagruppe unter www.ketsch-lokaleagenda.de.

