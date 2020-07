Aktuelle Geothermie-Pläne in Brühl im Mittelpunkt

Ketsch.Das in Brühl geplante Geothermiekraftwerk schwebt wie ein Damoklesschwert über der Region. Nach Baustopp, Insolvenz des Betreibers und anschließenden Rechtsstreitigkeiten werde jetzt seitens der Gemeinde Brühl wieder nach Investoren für dieses umstrittene Projekt gesucht. Dies habe Bürger aus Ketsch und Brühl aufhorchen lassen und die seit Jahren existierende Bürgerinitiative (BI) gegen dieses Kraftwerk in Alarmbereitschaft versetzt, teilt die CDU Ketsch mit.

In der Stellungnahme des Grünen-Landtagskandidaten sei zu lesen gewesen, dass in der Region ein Geothermiekraftwerk kommen werde. Man sehe die Möglichkeit, diese Energieform im Sinne aller einzusetzen. „Die CDU Ketsch stand schon von Beginn an diesem Projekt kritisch gegenüber und wird sich auch weiterhin an der Seite der Bürgerinitiative gegen den Bau eines solchen Kraftwerkes einsetzen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Schutz des Grundwassers

Der Schutz des Grundwassers stelle beim Widerstand gegen das geplante Kieswerk im Entenpfuhl beispielsweise auch von CDU-Seite die oberste Priorität dar. Doch wie sehe es mit dem Grundwasser im Umfeld eines Geothermiekraftwerkes aus? Könne eine Beeinträchtigung dauerhaft zu 100 Prozent ausgeschlossen werden? „Bei der in Brühl geplanten Tiefengeothermie werden circa drei Milliarden Liter Wasser pro Jahr zur elektrischen Energiegewinnung benötigt, der Einfluss auf das Grundwasser in höheren Schichten ist nicht wirklich bekannt“, wird Rainer Hüngerle, Ketscher Bürger und seit Jahren Mitglied der BI, mit Verweis auf die Leckagen in der Verrohrung im Geothermiekraftwerk Landau im Jahr 2014 zitiert.

Es gebe noch kein einziges funktionierendes Kraftwerk dieser Art in Deutschland, das die angestrebten Leistungen dauerhaft rund um die Uhr erzeuge. Hinzu kämen Risiken von Erdbewegungen bis hin zu Erdbeben. „Dies alles soll in Kauf genommen werden für ein Kraftwerk, das im besten Fall zwei Megawatt Leistung erzeugt und eine maximale Laufzeit von 30 Jahren hat?“. CDU-Landtagskandidat Andreas Sturm werde sich am Freitag, 10. Juli, um 17.30 Uhr vor Ort mit Vertretern der Bürgerinitiative zu einem Informationsaustausch treffen.

Die Ketscher CDU Ketsch lädt am Donnerstag, 16. Juli, um 19 Uhr zu einer Online-Bürgersprechstunde ein, bei der auch Vertreter der BI Geothermie über die Planungen informieren. Im Anschluss haben die Bürger die Möglichkeit, mit CDU-Vorstand und Gemeinderäten über die Themen der nächsten Ratssitzung am 20. Juli zu diskutieren. zg

Info: Zur Teilnahme ist eine Anmeldung per Mail an den Vorsitzenden Tobias Kapp, union@tobias-kapp.de, notwendig.

