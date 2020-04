Alice auf mutigem Weg

Ketsch.Wer soziale Kontakte aufgrund der Corona-Krise vermeiden soll, hat gegebenenfalls Zeit und Lust auf Lektüre – Büchereileiterin Barbara Breuner gibt an dieser Stelle in loser Reihenfolge Büchertipps, heute „Die Galerie am Potsdamer Platz“ von Alexandra Cedrino:

„Die junge Kunststudentin Alice zieht nach dem Tod der Mutter von Wien nach Berlin. Dort will sie ihre Familie, ehemals angesehene Kunsthändler, zur Rede stellen, denn dieser Teil hat großes Unheil in ihr Leben gebracht. Vor allem ihre Großmutter lehnt sie zunächst ab. Alice fühlt sich in der pulsierenden Berliner Kunstszene der 1930er Jahre trotzdem wohl, entdeckt ihr Talent als Fotografin und verliebt sich in John, einen Deutsch-Iren. Gegen den Widerstand der Oma fasst die junge Frau einen mutigen Plan: Gemeinsam mit zwei Onkeln soll die Kunstgalerie der Familie am Potsdamer Platz wieder eröffnet werden. Neben John zeigt auch Kunstkenner Erik, Erbe einer bedeutenden Sammlung und aufstrebender Nazi, Interesse. Alice weiß, welchem Mann ihr Herz gehört, aber einer der beiden erweist sich als grausam.

Facettenreiche Charaktere

Die unruhigen Zeiten drohen nicht nur ihre Liebe, sondern ihre Familie in den Abgrund zu reißen. Die Autorin weiß, worüber sie in ihrem Debüt schreibt, stammt sie doch aus einer berühmten Kunsthändlerfamilie. Mit facettenreifen Charakteren und gefühlvollen Szenen lässt sie im ersten Teil ihrer Familienchronik nicht nur die damalige Berliner Kunstszene wiederaufleben, sondern zeichnet eine glaubwürdige Geschichte über eine Zeit, die die Welt auf den Kopf stellt – und nicht zuletzt über eine mutige junge Frau, die trotz aller Hindernisse ihren Platz findet. Der Titel ist neu in der Onleihe, kann als E-Book unter www.metropolbib.de entliehen werden. zg/mab

