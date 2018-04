Anzeige

Mutterer gebe auch immer Hinweise, wenn es besser ist, sich bei Schwindel oder Balance-Schwierigkeiten an der Wand, am Hocker oder der Sprossenwand zusätzlichen Halt zu verschaffen. Einige der Männer haben Probleme aus dem Liegen am Boden aufzustehen, die können entsprechende Trainingseinheiten im Sitzen oder Stehen machen – da sei man sehr variabel, schildert Kraus.

Ellen Mutterer spricht von ihrer Ausbildung ganz spezialisiert auf die Seniorengymnastik, die es ihr erlaubt die Männergymnastik als offizielle Sparte des Tischtennis-Clubs Ketsch anzubieten. „25 Jahre gab es das bei der TSG, seit zehn Jahren gehören wir zum TTC.“

Frauen schicken ihre Männer

Mindestens im Zwei-Jahres-Rhythmus kommen Fortbildungen dazu, damit sie auf dem neusten Stand der Dinge bleibt. Rund 15 Männer waren von Anfang an dabei, heute sind es immer knapp 30. „Manche Frauen schicken ihre Männer hierher“, sagt Ellen Mutterer lächelnd, dass sie nun mal dafür sorge, dass die Herren ein Plus an Fitness bekommen. Neben den muskelaufwärmenden Anteilen hat die Koordination, das Gleichgewichtstraining, bei Mutterer einen hohen Stellenwert, „das gibt Sicherheit im gesamten Alltag“, weiß die seit 35 Jahren bekennende Ketscherin.

Mittlerweile haben die Herren ganz alleine weitergemacht, sich die Hocker geholt, sitzen bereits und sorgen für Aktion im Oberkörper. „Ist das vorbei, dann wird gegenseitig der Schulter- und Rückenbereich abgeklopft – zur Entspannung“, zeigt Mutterer.

Relaxt wird zudem nach der speziellen Wirbelsäulengymnastik die regelmäßig im Agilitätsprogramm steht. Dann liest Ellen Mutterer mit ruhiger Musik im Hintergrund etwas vor und die Herren liegen oder sitzen locker auf ihren Matten oder Hockern, „das fährt den Kreislauf wieder runter“, sagt die Fachfrau. Willkommen sind übrigens alle Männer ab 60 Jahren, die sich bei Ellen Mutterer und der Gruppe kurz vorstellen, „damit alle wissen, wer sich zu uns gesellt“.

Grillfest im Sommer

Traditionell feiern die „bewegten Senioren“ eine nette Weihnachtsfeier im „Bootshaus“, aber auch Ausflüge stehen auf dem Programm, etwa eine Rundfahrt im Mannheimer Hafen im letzten Jahr und ein gemeinsames Grillfest im Sommer, „dann aber mit den Partnern“, betont Mutterer, den geselligen Aspekt, der aus der Sportgruppe eine lustige Gesellschaft macht.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 05.04.2018