Anzeige

Ketsch.Das „3. Fußballturnier für alle“ wird am Freitag, 13. April, ab 14.30 Uhr in der Neurotthalle in Ketsch ausgetragen.

„Für alle“ meint tatsächlich alle. Unabhängig von Alter, Geschlecht, Handicap, Sprache oder Talent darf in der Neurotthalle in verschiedenen Altersgruppen gekickt werden. Eine Mannschaft besteht aus fünf Feldspielern und einem Torhüter. Gespielt wird in den Altersgruppen zehn bis 13 Jahre, 14 bis 17 Jahre, 18 bis 25 Jahre und auch die Ü 25 dürfen ihr Können unter Beweis stellen. Bürgermeister Jürgen Kappenstein eröffnet das Turnier um 14.30 Uhr. Anmeldungen sind noch bis spätestens 7. April unter Fußball@lebenshilfe-schwetzingen.de möglich.

Das Organisationsteam mit Maren Jungblut (Mobile Jugendarbeit Brühl-Ketsch), Michaela Issler-Kremer (Gemeinde Ketsch), Lara Krupp (Lebenshilfe Schwetzingen-Oftersheim), Patrick Alberti (Rhein-Neckar-Kreis), Andrea Kroll (Jugendbüro Schwetzingen) und Joshua Baumgart (Mobile Jugendarbeit Schwetzingen) traf sich und hofft, noch eine „Promi-Mannschaft“ für das Eröffnungsspiel zu finden. zg