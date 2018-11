Allerlei heimelige Szenarien

Ketsch.Heimelig soll es sein, das Zuhause in der kühlen Winterzeit. Im Seehotel gab es beim Herbstfest allerlei Szenarien zu sehen, Anregungen zu finden und zu erwerben, die ansprechendes Ambiente auf die eigenen Räume übertragen lassen. Ganz traditionell zeigten sich Keramikdosen im Farbverlauf, glitzernde Glas-Zuckerstangen, Vasen und Kerzen in Rot und Grün, den Farben der Advents- und Weihnachtszeit.

Altrosa in Kombination mit warmen Goldtönen wirkte optisch bereits gemütlich-einladend. Dem kühleren Silber kann man Dekoratives abgewinnen, je nachdem wie das übrige Interieur der eigenen Wohnung dazu harmoniert. Die als kälter geltende Metallfarbe brachte im Zusammenspiel mit Orange, Rot oder auch Grün und Blau schöne Akzente. Einen beschaulichen Glanz zauberten eiförmige Kerzenhalter, deren Innenseite golden, das Äußere schwarz gehalten ist. Ein deutlich anheimelnder Schein verbreitete sich. Den Frost, den man sich in der Natur als beeindruckendes Schauspiel für Auge und Gemüt sowie ausgedehnte Winterspaziergänge erhofft, holt man sich mit gläsernen und silbern schimmernden Kugeln für den Weihnachtsbaum ins Haus – ein extrem festlicher Look entsteht.

Kerzen als Hingucker drapiert

Natürliche Brauntöne harmonieren bestens mit frischem Grün sowie nahezu jedem Highlight-Farbton, der den individuellen Stil unterstützt. Dem stand die Variante in Gold und Türkis nicht nach. In ausladenden Schalen aus Metall, Keramik oder Glas lassen sich Kerzen und Kugeln schön als Hingucker drapieren.

Nicht nur die optische Verschönerung des Zuhauses war im Fokus, auch für Hals, Ohren und Handgelenk gab es feines Geschmeide zu erstehen. Die vielen Spiele und Bücher der Brühler Buchhändlerin Barbara Hennl-Goll regten zum Anschauen und Anlesen in der Lounge an.

Der Genuss hatte seinen Raum, wurde mit ausgesuchten Brotkreationen gestillt, durch die Verkostung von handgemachtem Gin angeregt sowie mit Olivenöl aus Griechenland gewürzt. Für das Geschmackserlebnis sorgte die Kombination von Lakritze mit Schokolade. Süße Versuchungen kredenzte die Bäckerei-Konditorei Leisinger. Im Restaurant „Die Ente“ gab es deftige Genüsse. Kaum ein Besucher ging ohne eine Kleinigkeit aus dem Haus, was für das gute Händchen der Hausherrin Susanne Keppel spricht, die viele Messen besucht, um ihren Gästen beim Herbstfest die neuesten Trends zu präsentieren. zesa

Dienstag, 13.11.2018