Immer noch herrscht Ungewissheit. Klar: Die Saison in der Handball-Bundesliga der Frauen wurde wegen der Corona-Pandemie als eine der ersten Sportligen vorzeitig abgebrochen. Sicherheit haben die Kurpfalz-Bären aber dennoch nur bezüglich der Ligenzugehörigkeit, denn durch die Annulierung der Spielzeit bleibt das Team aus Ketsch im Oberhaus.

Viel weiter sind die Verantwortlichen aber noch nicht. Zu undurchsichtig scheinen die Regelungen der Behörden. Geschäftsführer Udo Wagner (Bild) sagt: „Gemäß den Vorschriften hatten wir in Kleingruppen ein erstes Wiedersehen. Vieles ist noch offen. Wir wissen nicht, wann es wieder losgehen kann oder wie das Hygienekonzept aussehen wird. Der Verband arbeitet an einer Lösung und wir sind aktiv in diesen Vorgang involviert.“

Für die Spielerinnen ändert sich in diesen Tagen wenig. Auf den sozialen Netzwerken ist zu sehen, dass sie die wieder geöffneten Fitnessstudios wieder besuchen, sich aber zwischenzeitlich auch mit Läufen auf der Heidelberger Thingstätte fit gehalten haben.

Wagner erklärt: „Wir trainieren im Moment ohne Ball. Die Auflagen werden umgesetzt. Aber momentan ist eine vernünftige Hinführung zum Leistungssport nur sehr schwer umsetzbar. Wir sind derzeit auf der Suche nach einem Hygienebeauftragten, der das neue Konzept, an dem momentan noch gefeilt wird, koordiniert und verwaltet.“ Dabei orientiere man sich an den Konzepten des Deutschen Handball-Bundes (DHB).

Für Drittliga-Kader verpflichtet

In personeller Hinsicht tut sich bei den Bären vorrangig in der zweiten Mannschaft etwas: Mit Anna Filmar, Natascha Weber und Flora Müller wurden für den Drittliga-Kader bereits drei Spielerinnen verpflichtet. Ob sich nach dem Abgang von Carmen Moser auf der Position im linken Rückraum noch etwas im Bundesliga-Kader tun wird, ließ Wagner offen.

Der Geschäftsführer ist momentan ohnehin eher im direkten Austausch mit dem Verband. Bezüglich eines möglichen Zeitpunkts für den Saisonstart sagt er: „Alles ist denkbar. Vom Start im September oder Oktober vor leeren Rängen und mit einem Hygiene-, beziehungsweise Quarantänekonzept, bis hin zur Rückkehr im neuen Kalenderjahr. Das Problem ist, dass wir keine Vollprofis im Kader haben und somit ein Hygienekonzept nur schwer umsetzbar sein wird.“ Es herrscht eben große Ungewissheit.

Hilfsaktion kommt gut an

Positiv ist jedoch die Tatsache, dass die Hilfsaktion, bei der Bären-Fans gegen eine Spende an den Club ihre Namen auf eine Tafel drucken lassen können, gut angelaufen ist und die Spielbetriebs-GmbH auf die Unterstützung des Stammvereins TSG bauen kann, ließ der Verein weiter verlauten. Bild: Foto Witt/Kurpfalz Bären

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 12.06.2020