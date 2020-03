Als Bier war es uns lieber

Nicht, dass es auf unserem Planeten schon genug Baustellen gäbe! Pünktlich zum Jahresbeginn wird dem Ganzen noch sprichwörtlich die Krone (auf Spanisch: Corona) aufgesetzt. Das neuartige Virus hat diesen Namen übrigens aufgrund seines Aussehens unter dem Mikroskop erhalten und nicht, weil es sich offensichtlich schneller verbreitet als so manches gekrönte Haupt der Zeitgeschichte Land einnehmen konnte. Tipps, um Ansteckungen zu vermeiden, verbreiten sich schnell, wobei man sich schon die Frage stellen muss, ob mit dem goldenen Ratschlag, sich öfter gründlich die Hände zu waschen, tatsächlich das Rad neu erfunden wurde oder ob dies nicht gar selbstverständlich sein sollte? Aber eigentlich egal, je mehr gewaschene Hände es nun gibt, je öfter ein Nies- oder Hustenanfall in der eigenen Armbeuge endet, umso besser und wenn es nun dafür sogar spezielle Aufklärungsfilme gibt, kann es ja nicht schaden. Erfrischend fand ich die Einstellung einer 85-Jährigen, die eigentlich ja altersbedingt vollumfänglich als älterer Mensch einer definierten Risikogruppe angehört. In einem Friseurladen in einem kleinen Ort in der Pfalz saß sie neben mir und unterhielt sich mit der Friseurin natürlich über das neuartige Virus. Ihr größter Aufreger war, dass sie kein Toilettenpapier im Supermarkt kaufen konnte und sie im Fernsehen nun, nachdem sie ja offensichtlich einen Krieg überlebte, gezeigt bekommt, wie man sich die Hände wäscht. Das fand sie doch durchaus befremdlich. Auf pfälzisch meinte sie: „Henn die enner renne?“ Und auf die Frage der Friseurin, ob sie nicht Angst hätte, sich anzustecken, meinte die betagte Dame doch recht lässig: „Jetz is schun 70 Johr keen Italiener herkumme der mich küsse wollt, der kummt jetz ah nimmi.“

In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und in jeglicher Situation gilt: Der gesunde Menschenverstand sollte immer der Leute treuester Begleiter sein.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 10.03.2020