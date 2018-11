Als unbegabte Sänger auf die Rheininsel mussten

KETSCH.Festlich feierten die Angehörigen des Jahrgangs 1932/1933 ihren 85. Geburtstag. „Wir folgen heute einer schönen Tradition und treffen uns alle fünf Jahre,“ sagte Hugo Witzler bei der Begrüßung in der frisch renovierten Sankt-Anna-Kapelle beim Friedhof.

Bei der Einschulung 1939 im ersten Kriegsjahr seien es noch 74 Schülerinnen und Schüler in der Alten Schule gewesen, dieses Jahrgangstreffen feierten immerhin noch 22 Mitschüler. Witzler nannte die 308 Jahre alte Kapelle ein Schmuckstück in der Gemeinde, das unter Denkmalschutz steht. Der Ketscher Anwalt Bernhard Göck und seine Gattin Maria Susanna hatte die Kapelle 1710 gestiftet. Vom damaligen Standort beim Gasthaus Pflug wurde das Bauwerk 1872 auf den Friedhof versetzt. Im Jahr 1949 integrierte man es in den Neubau der Leichenhalle.

Dazu erläuterte Hugo Witzler Geschichtliches: „Zuwanderung nach dem Krieg brachte die Enderlegemeinde in Wohnungsnot, es herrschten unerträgliche Zustände. Eine Leichenhalle musste her, aber 1948, ein Jahr nach der Währungsreform, war dafür kein Geld vorhanden. Gemeinderäte mit Baukenntnissen krempelten die Ärmel hoch.“ Einschließlich einer Sammlung bei der Bevölkerung habe Bürgermeister Lorenz Krupp mit seiner Verwaltung und Gemeinderäten die 8000 Mark an Baukosten zusammengebracht. „Leider konnte die Sterbeglocke für den Turm erst viel später beschafft werden. Dann ein erschütternder Anlass: Bürgermeister Krupp starb am 9. November 1952 – die Glocke läutete zum ersten Mal bei seiner Beerdigung”, erzählte Witzler weiter. Unvergessen ist das „Knauberle“ in der Kapelle, das bei Münzeinwurf dankbar nickte.

Sodann appellierte Günther Klefenz an die Dankbarkeit. „Wir haben allen Grund zum Danken, weil wir den 85. Geburtstag erreichen durften, noch denken, gehen, essen und trinken können.“ Hilde Klein stimmte das Lied „Danke für diesen guten Morgen” und „Großer Gott wir loben dich” an. Die ältere Generation sollte das annehmen, war sie noch hat und sich darüber freuen, was sie in ihrem ereignisreichen Leben gehabt haben, gab Günther Klefenz zu bedenken.

Beim Mittagessen erzählten sie manches Erlebnis von damals. So seien die 74 Schüler in zwei Klassen von den Lehrern Hoch und Detsch unterrichtet worden. Der Musiklehrer Ritzentaler mit der Geige habe im Singen unbegabte Schüler auf die Rheininsel geschickt, wo sie vom Gesang der Vögel lernen sollten. Argwöhnisch hätten die Katholiken ihre evangelischen Mitschüler beobachten, die eine Bibel hatten und sie nicht. „Wir haben biblische Geschichten und den Katechismus, dazu kluge Leute in Rom“, habe der Kaplan ihre Frage beantwortet. Und im Rathaus seien nur Leute eingestellt worden, die alte Aufzeichnungen in Sütterlinschrift lesen konnten.

Schunkelrunden und Kraxeltour

Nach so vielen Erzählungen brachte Jodelkünstler Alfred Müller aus Heidelberg mit Schunkelrunden in Schwung. Mit „Bergvagabunden” nahm er die begeisterten Zuhörer mit auf eine Kraxeltour. Die Jahrgangsangehörigen hatten ein paar schöne Stunden verlebt und hofften, beim nächsten Treffen in fünf Jahren wieder dabeizusein. gp

