Alte Fundamente entdeckt

Ketsch.Bei den Bauarbeiten auf dem Parkplatz an der Turnhalle kam Überraschendes zutage: Es wurden alte Fundamente ausgegraben. „Die Fundamente stammen von der alten Bebauung entlang der Schwetzinger Straße und wurden bei den seinerzeitigen Abbrucharbeiten nicht ausgebaut, sondern einfach zugeschüttet“, sagt Bauamtsleiter Hans Keilbach auf Nachfrage unserer Zeitung. Und: „Man sieht an der ersten Hausnummer des jetzigen Bestandes ,Nr. 14’ was vorher alles nach dem Rathaus gestanden war.“

Was wird aber mit diesen Altlasten passieren? „Die Fundamente und Bebauungsreste werden nun ausgebaut und durch ,normales’ Auffüllmaterial ersetzt und die Flächen tragfähig verdichtet aufgebaut. Die Reste werden entsorgt“, sagt Hans Keilbach. Auf die Verzögerung der Bauarbeiten angesprochen, erklärt der Bauamtsleiter: „Natürlich kosten solche Arbeiten auch Zeit. In Tagen ist das aber nur schwer zu bemessen.“

Partnerschaftsbaum hält Stellung

Einsam hält derweil ein Baum die Stellung auf dem Areal. Auch das erklärt Hans Keilbach: „Der Baum in der Mitte ist der Partnerschaftsbaum, der stehen bleiben soll und später wieder von einer Grünfläche umgeben sein wird. Hier soll auch das Korbmacherdenkmal seinen Platz finden.“

Für die Zeit während der Umbauarbeiten in der Schwetzinger Straße wurde das Denkmal abgebaut. Das bronzene Korbflechter-Ensemble, das Dr. August Zund der Gemeinde stiftete und an einen alten Beruf erinnert, der vor mehr als 100 Jahren das Alltagsleben markierte, zeigt einen Korbmacher bei der Arbeit. mab

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 09.02.2019