Alte Handys recyceln

Ketsch.Alte Handys und Smartphones enthalten wertvolle Rohstoffe. Im Kongo, an Bodenschätzen reich, werden diese unter menschenunwürdigen Bedingungen gewonnen. Aufrüttelnde Bilder halten die Realität vor Augen. Ertragreiche Gebiete werden dort bitter umkämpft – Macht über die Rohstoffe bedeute auch Macht über die Menschen, schreibt das Kolpingwerk Deutschland in einer Mitteilung. Ausrangierte Modelle sollten deshalb keinesfalls in der Schublade landen, sondern der Wiederverwertung zu Gute kommen.

Deshalb startet das Kolpingwerk in Kooperation mit dem internationalen katholischen Hilfswerk Missio für den Weltflüchtlingstag, 20. Juni, eine Aktion zum Handyrecycling. Entsprechend gekennzeichnete Kartonboxen dienen als Sammelstelle in der Enderlegemeinde und sind im katholischen Pfarrheim, im Pfarrbüro und in der Gemeindebücherei zu finden, wie es weiter in der Mitteilung heißt.

Alle Daten werden gelöscht

Mit dem Erlös der Sammelaktion will das Kolpingwerk Fluchtursachen bekämpfen. Denn Missio unterstützt den Aufbau und Erhalt von Zentren, wo traumatisierte Menschen medizinische und seelische Hilfe bekommen. Die gesammelten Althandys gehen an eine Firma in Köln. Sorgfältig werden zur Reparatur geeignete Modelle aussortiert und wieder aufbereitet, umfassend alle vorhandenen Daten gelöscht, bevor die Handys im firmeneigenen Shop und im Internet verkauft werden. Aus irreparablen Handys holt ein geprüftes Recyclingunternehmen Rohstoffe heraus. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 18.03.2019