Alte Schmöker finden ein neues Zuhause

Ketsch.Zwei Stunden vor dem Ende des Tages der Bibliotheken in der Gemeindebücherei lässt sich das Wiegeergebnis der ausgemusterten Lesestöffchen durchaus sehen: „Etwa vier Zentner sind schon raus“, spricht Büchereileiterin Barbara Breuner von großem Andrang über den gesamten Aktionstag verteilt. Im Jahreslauf sondieren die Mitarbeiterinnen der Bücherei ihren Bestand. Was nicht so häufig ausgeliehen

