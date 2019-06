Altennachmittag der Gemeinde

Ketsch.Die Gemeinde bereitet einen Altennachmittag vor – am Mittwoch, 24. Juli, um 14 Uhr findet diese Sommerveranstaltung in der Rheinhallengaststätte statt. Zur Unterhaltung wurde von der Verwaltung auch diesmal wieder ein kurzweiliges Programm für die Senioren zusammengestellt.

Ein Kleinbus des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes avanciert zur Mitfahrgelegenheit und fährt folgende Haltestellen an: Um 12.30 Uhr die Seniorenwohnanlage in der Dossenheimer Straße 2-4, um 12:.50 Uhr den Haupteingang Neurotthalle in der Mannheimer Straße, um 13.10 Uhr die Seniorenwohnanlage Avendi in der Parkstraße 5, um 13.30 Uhr das Haus der Begegnung in der Kolpingstraße 8 sowie um 13.50 Uhr die Ecke Kolpingstraße/Böttgerstraße. Auch für die Rückfahrt kann bereits geplant werden, denn der Bus wird hierfür um 17.15 Uhr bereitstehen, teilt die Verwaltung mit. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.06.2019