Althandys sammeln, um die Rohstoffe zu sichern

Ketsch.Die ganze Welt zu retten, geht sicherlich nicht. Aber jeder kann seinen Teil dazu beitragen – das war der Tenor der Jahreshauptversammlung der Kolpingsfamilie. Marianne Faulhaber freute sich neben den anwesenden Mitgliedern über den Besuch von Diakon Heiko Wunderling. Auf besondere Bitte hin hatte er den geistlichen Impuls zu Beginn der Sitzung übernommen. „Wenn wir von Kirche sprechen, meinen wir schon lange nicht mehr das Gebäude, die Gemeinde oder den Pfarrer. Kirche – das sind wir selbst. Kirche ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Wir leben gesellschaftlich, aber auch kirchlich in einer bewegten Zeit. Dabei sollte von Bestand sein, den Menschen an sich mit seinen Stärken und Schwächen zu sehen.“ Faszinierend fand er das große Jugendevent Ende September in Frankfurt, bei dem auch Ketscher Jugendliche dabei waren, um an der Zukunft zu bauen, mit der Kirche im Boot.

Annette Meixner verlas ihren Kassenbericht, eine korrekte und zeitnahe Arbeitsweise wurde ihr von Kassenprüfer Wolfgang Cischincsky, auch in Vertretung von Helmut Knobloch, bescheinigt. Das Sommerfest mit gutem Erlös und das Kerwetheater sorgten für gute Einnahmen. Diese kommen zum einen der Pfarrgemeinde zugute und von Seiten der Kolpingsfamilie werden soziale Projekte vor Ort und weltweit unterstützt.

Voller Programmkalender

Gut 40 Veranstaltungen haben 2018 den Programmkalender gefüllt, führte Marianne Faulhaber in ihrem Bericht aus. Wie immer lagen die Schwerpunkte dabei nicht nur in der Freizeitgestaltung, sondern auch im spirituellen- und Bildungshintergrund. Gesprächsabend über „Ökumene“, pilgern auf dem Jakobsweg im Taubertal, Ölberg-Andacht am Gründonnerstag, Osterweg, Sommerzeltlager, Erntedankfeier, Kerwetheater, St. Martinsfeier, Missionsbasar, Besinnungstage im Advent, Kolpinggedenkttag mit Schuhsammel-Aktion, aber auch Spieleabende, Bücherschau und Reiseberichte gehörten dazu. Eine lebendige Revuepassage vermittelten dazu Fotos, zusammengestellt von Markus Meixner und Dieter Rey.

Am Weltflüchtlingstag im Juni starteten das Kolpingwerk Deutschland und Missio eine Kooperation zum Handyrecycling. Informationen hatte Helga Rey zusammengetragen. Handys enthalten wertvolle Rohstoffe – ausrangierte Modelle sollen deshalb keinesfalls in der Schublade landen, sondern der Wiederverwertung zugutekommen. Der Kongo ist reich an Bodenschätzen. Unter menschenunwürdigen Bedingungen werden die Rohstoffe dort gewonnen. Ertragreiche Gebiete werden bitter umkämpft – Macht über die Rohstoffe bedeutet auch Macht über die Menschen.

Mit dem Erlös der Sammelaktion will das Kolpingwerk Fluchtursachen bekämpfen, Missio unterstützt Aufbau und Erhalt von Zentren, wo traumatisierte Menschen medizinische und seelische Hilfe bekommen. Die gesammelten Althandys gehen an eine Firma in Köln. Zur Reparatur geeignete Handys werden aussortiert und aufbereitet, umfassend alle vorhandenen Daten gelöscht und im firmeneigenen Shop und im Internet verkauft. Kartonboxen dienen als Sammelstelle – diese gibt es im katholischen Pfarrheim und Pfarrbüro, sowie in der Gemeindebücherei. mf

