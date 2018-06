Autofrei unterwegs

Blaue Radwelle mit pfiffigem Leihsystem

Auf die Räder und los geht’s: Das heißt es ab sofort auch in Schwetzingen. An elf Standorten können die insgesamt 48 blauen Fahrräder von „VRN-Nextbike“ ausgeliehen werden. In Kooperation haben der Verkehrsverbund Rhein-Neckar ...