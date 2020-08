Altpapier zum Bauhof liefern

Ketsch.Eine Aktion zur Nachhaltigkeit und zur Bewahrung der Schöpfung planen am Samstag, 8. August, von 9 bis 13 Uhr die Mitglieder vom Verein Sonnenernte und die Lokale Agenda 21. Zum Schutz der Umwelt werden sauberes Papier und Kartons am Bauhof der Gemeinde entgegengenommen. Anlieferer werden gebeten, nicht aus dem Fahrzeug auszusteigen. Die ehrenamtlichen Helfer laden das Altpapier eigenständig aus dem Kofferraum aus. Der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen Personen sollte eingehalten werden. Die Verantwortlichen bitten um Verständnis dafür, dass dadurch die Ablieferung des Altpapiers etwas länger als üblich dauern könnte.

Seit über zehn Jahren nehmen die Pfadfinder und der Verein Sonnenernte am Papiercontainer im Bauhof sauberes Papier und Kartonagen zur hochwertigen Wiederverwertung entgegen. Weitere Abgabetermine sind am 22. August (Pfadfinder Don Bosco), 12. September (Schüler der Carl-Theodor-Schule) und 26. September (Pfadfinder Don Bosco). An den anderen Samstagen kann kein Altpapier angenommen werden und es dürfen auch keine Materialien neben dem Container abgelegt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatoren.

Noch zwei Bitten der ehrenamtlichen Helfer: Die Sammelbehälter sollen nicht zu schwer sein und Kartons bitte möglichst bereits zu Hause flach falten. zg

