Altrhein nicht geeignet zum Schwimmen

Wer ist für die Bewachung zuständig?

Während der Strand am Hohwiesensee ausschließlich vom Personal der Gemeinde im Auge behalten wird, ist im Freibad auch die DLRG-Ortsgruppe als Unterstützung im Einsatz. „Wir machen das ehrenamtlich und nach Bedarf, also vor allem an besonders sommerlichen Tagen und den Wochenenden, wenn viel los ist“, erklärt Kehret. „Aktuell haben wir 29 sogenannte Wachgänger, also ausgebildete Mitglieder, die im Ernstfall helfen können.“

Wird den Eltern damit die Verantwortung abgenommen?

Dieser Service von Gemeinde und DLRG führt manchmal zu einem Trugschluss bei Eltern, wie die Lebensretter aus Erfahrung berichten. „Manche Erwachsene glauben, dass sie sich nicht mehr um ihre Kinder kümmern müssten, weil ja der Bademeister schon aufpassen würde. Aber das ist natürlich ein gewaltiger und bisweilen lebensgefährlicher Irrtum“, mahnt DLRG-Schwimmer Boris Kehret. Die Aufsichtspflicht liege weiterhin bei den Eltern. Die professionellen Retter sorgen zwar für Sicherheit und Ordnung und sind im Notfall schnell vor Ort - doch ein einzelnes Kind kann im Getümmel schnell übersehen werden.

Können Kinder mit Seepferdchen alleine ins Wasser gehen?

Selbst wenn Kinder bereits das Seepferdchen-Abzeichen gemacht haben, sollten sie weiter von Erwachsenen beaufsichtigt werden. „Ein sicherer Schwimmer ist man erst, wenn man mindestens das Jugendschwimmabzeichen in Bronze hat“, erklärt Kehret. Und wenn die Eltern schon Aufsicht führen, sollten sie den jungen Badegästen auch beibringen, im Badbereich nur in Notfällen zu rennen. Sonst könne es schnell zu Unfällen kommen.

Können erfahrene Schwimmer auch im Rhein oder Altrhein baden?

Vor dieser naturnahen Variante des Freiluftschwimmens raten die Lebensretter ab. „Das Baden im Rhein und auch im Altrhein ist gefährlich, weil es dort nicht nur den Schiffsverkehr gibt, sondern auch verschiedene Strömungen. Manche Unterströmung kann man als Laie gar nicht rechtzeitig erkennen“, warnt DLRG-Leiter Kehret. Immer wieder ist es so in der Vergangenheit rund um die Enderlegemeinde zu tödlichen Badeunfällen im Fluss gekommen. Außerdem sei das Schwimmen im Rhein ohnehin wegen der Schifffahrt verboten, im Altrhein wegen des Naturschutzes, so Kehret.

Und wie sieht es an Badeseen der Region aus?

Selbst an Badeseen könne es immer gewisse Risiken geben. Aus verschiedenen Gründen seien in den an sich stehenden Gewässern Strömungen möglich, dazu kämen unterschiedliche Wassertemperaturen und -tiefen. „Besonders gefährlich wird es, wenn Alkohol ins Spiel kommt“, sagt Kehret. „Wenn die Leute diesen in der prallen Sonne konsumieren und sich dann schnell im Wasser abkühlen wollen, macht das oft das Herz-Kreislauf-System nicht mit. Wird ein Schwimmer dann erst einmal bewusstlos, kann er sehr schnell ertrinken.“ Ein weiterer Fehler: Der leichtsinnige Sprung in ein unbekanntes Gewässer. Untiefen oder Felsen könnten lebensgefährlich sein, so der Experte. „Deshalb gilt grundsätzlich: Vor dem Baden abkühlen und sich langsam an das Wasser gewöhnen, dabei langsam vom Rand ins Gewässer gehen“, so Kehret.

