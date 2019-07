Am Bootshaus gibt’s Musik und Cocktails

Ketsch.Der Wassersportclub (WSC) feiert am Samstag, 13. Juli, und Sonntag, 14. Juli, sein Bootshausfest und lädt die Bevölkerung dazu, heißt es in der Ankündigung.

Die Veranstaltung des im Jahr 1956 gegründeten Vereins beginnt am Samstag, 13. Juli, um 14 Uhr und am Sonntag, 14. Juli, bereits um 11 Uhr. Für die musikalische Unterhaltung am Samstagabend ab 19.30 Uhr hat der WSC die Band „mit ohne Strom“ eingeladen, die mit Livemusik den Besuchern kräftig einheizen wird. Das Duo Thomas und Tobi entstammt der Schwetzinger Kneipenszene und entwickelte sich zu einer Unplugged-Institution, heißt es auf der Homepage der Band. Pop- und Rock-Klassiker der letzten 50 Jahre, sowie bekannte Punk-, Metal-, Schlager- und Irish-Folk-Songs spielen die beiden Musiker im ganz eigenen Stil.

Der WSC sorgt bei seinem Bootshausfest für leckere Speisen und Getränke, so der Verein. An der Cocktailbar erhalten die Besucher exotische Cocktails. An beiden Tagen laden die Großkanadier zu Fahrten auf dem idyllischen Altrhein ein. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 11.07.2019