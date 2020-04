Am Kreisel blühen Narzissen

Ketsch.Nun ist er endgültig da, der Frühling, dessen duftende Boten auch die Grünflächen am Verkehrskreisel beim Marktplatz säumen. In Pastellgelb kündigen sie den bunten Lenz und auch die bevorstehende Osterzeit an.

Narzissen, auch Osterglocken genannt, haben in der hiesigen Gartenkunst seit der sogenannten orientalischen Phase von 1560 bis 1620 eine besondere Bedeutung. Mehr als 24 000 Kulturformen gibt es von der gelben Kultpflanze. Die Narzisse hat übrigens gleich mehrere Bedeutungen: Auf spiritueller Ebene gilt sie als beliebte Inspirationsquelle. In der griechischen Mythologie wird sie gerne mit einem eitlen Jäger namens Narziss in Verbindung gebracht. Er war der Sohn eines Gottes und einer Nymphe und so fruchtbar eitel und selbstverliebt, dass er sich in sein eigenes Spiegelbild in einem Fluss verliebte und schließlich darin ertrank.

So senkt auch die Narzisse immer ein wenig ihren zarten Kopf gen Boden und tut es somit dem Jäger gleich. Aus diesem Mythos ist wohl auch die Verbindung von der Narzisse zum Narzissmus entsprungen. Ihrem Beinamen Osterglocke macht die Blume jedenfalls alle Ehre – pünktlich zur Osterzeit zeigt sie ihre Blütenpracht in Ketsch und Umgebung. Das weckt die Vorfreude auf warme Frühlingsstunden. caz

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.04.2020