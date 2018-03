Anzeige

Ketsch.Die nächste Freibadesaison kommt bestimmt und der Gemeinderat machte in seiner jüngsten Sitzung per einstimmigem Beschluss den Weg frei, damit die Verwaltung für das erforderliche Personal in den Ketscher Badeanlagen sorgen kann: Die Gemeinde schließt Rahmenverträge über die Arbeitnehmerüberlassung mit dem Unternehmen Avance Gebäudemanagement in Eschborn – zum einen für die Wasseraufsicht am Badestrand Hohwiese sowie in Hallen-, Frei- und Wellenbad, zum anderen allgemein für Fachkräfte des Bäderwesens.

Wie Bürgermeister Jürgen Kappenstein erklärte, bewerbe sich niemand auf Stellen, die das Bäderwesen betreffen. Die Gemeinde sei gezwungen, auf Zeitarbeitsfirmen zurückzugreifen. Die Gemeindeprüfanstalt Baden-Württemberg hatte allerdings die gewählte jährliche Vergabepraxis mit beschränkter Ausschreibung angemahnt. Mit der Durchführung der nun offenen Ausschreibung wurde ein Rechtsanwaltsbüro in Stuttgart beauftragt. Von zwei Bietern hat nur einer die formellen Anforderungen erfüllt. Mit der Firma Avance in Eschborn hat die Gemeinde in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht.

38,85 Euro für Fachkräfte

Das Unternehmen veranschlagte einen Stundenlohn von 23,85 Euro für die Wasseraufsicht und 38,85 Euro für Fachkräfte jeweils plus Mehrwertsteuer. Geht es um die Wasseraufsicht Hohwiese und Schwimmbad sind 1700 Stunden pro Saison möglich, mindestens aber ein Abnahmevolumen von 1100 Stunden garantiert. Fachkräfte können bis zu einem Volumen von 1000 Stunden pro Jahr abgerufen werden, garantiert sind 300 Stunden. Die einkalkulierten Kosten für Wasser- und Fachaufsicht belaufen sich auf jeweils rund 44 000 Euro pro Jahr. Beide Verträge laufen bis 31. März 2021.