Amaryllis bringt mit ihren roten Blüten Farbe in die dunkle Jahreszeit

Ketsch.Fast ein Drittel der Deutschen kauft in diesem Jahr Weihnachtsgeschenke im Internet. Das hat der Branchenverband Bitkom in einer repräsentativen Umfrage ermittelt. Und unter den Internetnutzern sind es bereits drei von vier, die online Geschenke zu Weihnachten ordern. Das sind laut Bitkom fünf Prozent mehr als vergangenes Jahr. All jene, die ihre Geschenke im Internet bestellen, sind mehr geworden. 2017 waren es noch 23 Prozent, heuer sind es 26 Prozent – schlecht für den Handel vor Ort.

Warum aber ins Internet schweifen, wenn das Weihnachtsgeschenk doch so nah? Auf der Zielgeraden bis zum Fest der Feste haben wir uns in Ketsch umgehört, was er oder sie –kurz entschlossen – verschenken könnte. Da ist zunächst das Buch „Junger Mann“ des in Wien lebenden Autors Wolf Haas, das uns Gabriele Hönig und Nina Schmidt von Buch und Manufakturwaren ans Herz legen. „Das ist so schön leicht zu lesen“, sagt Nina Schmidt. Außerdem sei es gleichermaßen für Frauen und Männer geeignet. Es biete eine Fülle an sehr unterhaltsamer Situationskomik. „Wenige können so kopfumdrehend über die Phase der Ich-Werdung, die Pubertät und die erste Liebe schreiben wie Wolf Haas“ war von Katty Salié in der ZDF-Sendung „Aspekte“ über das Buch zu vernehmen.

Die Deutschen geben jährlich drei Milliarden Euro für Blumen aus. Und es gibt wohl nur wenige Frauen, die sich nicht über Blumen und Pflanzen als Geschenk, als Liebesbeweis oder bloßen Gruß freuen. Also dürfte der Weihnachtsschenker bei Blumen Höflich, Blumen Lörch oder Blumen Seitz fündig werden. In letztgenanntem Geschäft produziert Maren Richter auch Wunschsteine mit kleiner, aber feiner Botschaft. Außerdem: Die Amaryllis bringt mit ihren knallroten Blüten und kräftig grünen Stängeln Farbe in die dunkle Jahreszeit und ist neben dem Weihnachtsstern deshalb eine beliebte Dekoration zu Weihnachten. Also Mann, ran an die Amaryllis, zumal dann, wenn Mann an Einfallslosigkeit leidet. Andrea Lemberger im Kiosk in der Scheffelstraße indes hat keine Wünsche zu Weihnachten – jedenfalls möchte sie nichts Gegenständliches. „Ich brauche nichts, ich habe alles, was ich brauche. Ich wünsche mir Zeit von meinen Kindern und meinen Enkeln“, sagt sie. Damit liegt das nächste Geschenk auf der Hand. Die Jüngeren könnten Zeit verschenken – bei der Schnelllebigkeit, die wir an den Tag legen, ist Zeit ein kostbares Gut, manchmal durch nichts aufzuwiegen – schon gar nicht mit Geld.

Eine Reise zu fremden Orten

Wer alles hat, hat vielleicht noch nicht alles gesehen: Bei Kurpfalz-Reisen oder dem Tui Reisecenter gibt es massenhaft Ideen, um maßgeschneidert auf Erkundung fremder Orte zu gehen. Das Reise-Team am Marktplatz um Inhaberin Christiane Ullrich hat 50 Reisegutscheine als Weihnachtspräsent bereits in Umlauf gebracht.

Hier ein Tupfer, dort ein Spritzerchen – die Ausgaben fürs Schönsein nehmen hierzulande zu. Dekorative Kosmetik und Hautpflegeprodukte zählen neben Haarpflegemitteln zum Markt für Körper- und Schönheitspflegeprodukte. Der hat sich 2017 deutschlandweit auf 13,5 Milliarden Euro summiert. Wer ein Beauty-Date möchte, ist beispielsweise in der Hardtwaldstraße bei Romina Beck richtig. Selbstverständlich gibt es für eine kosmetische Behandlung Gutscheine – die kann man unter den Weihnachtsbaum legen. mab

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 20.12.2018