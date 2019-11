Amors Pfeil traf die Engel gleich beim ersten Tanz

Ketsch.Die Liebe kommt oft unverhofft. Im Fall von Jürgen und Anne Brunner, geborene Engel, kam sie von Eppelheim nach Ketsch in die Discothek „Hazienda“. „Ich war damals 16 Jahre alt und wohnte bei meinen Eltern. Eigentlich wollte ich ins Kino gehen, aber eine Freundin schwärmte von der absoluten In-Disco. Also fuhren wir mit der Straßenbahn nach Schwetzingen und von dort aus mit dem Bus nach Ketsch“, erinnert sich die Jubilarin. „Es traf mich wie ein Blitz – da war Jürgen, damals 17 Jahre, redegewandt und charmant.“

Der fackelte nicht lange und bestimmte spontan: „Nächstes Jahr wird geheiratet!“ So mutig wie bei Anne zeigte er sich jedoch nicht gegenüber ihren Eltern. Bei mehrmaligen Besuchen in Eppelheim traute er sich lange nicht, bei Familie Engel zu klingeln. „Willst du nicht endlich reinkommen?“, löste Annes Mutter schließlich die Spannung.

In Eppelheim traten sie dann vor den Traualtar. Aus der Ehe gingen zwei Töchter, Manuela und Michaela, hervor. Der Metzgergeselle verdiente nach dem Wehrdienst bei der Bundeswehr seinen Unterhalt als Berufskraftfahrer. Ihren Urlaub verbrachten die Eheleute im Zelt oder Wohnwagen auf Campingplätzen. Sie schipperten auf Flüssen und Seen, und Jürgen gründete mit Gleichgesinnten den Ketscher Yachtclub „Marina“. Als Lehrgangsleiter bildete er zukünftige Freizeitkapitäne für Binnengewässer und Küsten aus. In den Jahren 1992/93 bauten sie ihr Haus. Später erkundeten sie einige asiatische Länder, und in Thailand weilten sie oft mehrere Monate.

Zu den schönsten Orten Europas

Im Ruhestand gehen die beiden alles gemütlicher an und reisen mit dem Wohnmobil zu den schönsten Orten von Deutschland und Europa. Jürgen hat keine Langeweile, erhält Haus und Garten in Schuss, sein handwerklicher Rat ist gefragt, und hilfsbereit packt er hier und dort mit an, wo es nötig ist. Anne managt nicht nur den Haushalt, sie hält ihm den Rücken frei und wacht darüber, dass er sich nicht zu Lasten der Gesundheit übernimmt. „Ich würde meine Anne sofort wieder heiraten und sogar mit dem Dreirad zu ihr nach Eppelheim fahren“, gesteht der Jubilar und nimmt sie zärtlich in die Arme. Gefeiert wird am Samstag im Restaurant Fischerheim mit der Familie und Freunden.

Die Heimatzeitung schließt sich den sicherlich zahlreichen Gratulanten an mit den besten Wünschen für noch viele gemeinsame Jahre.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 21.11.2019