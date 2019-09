An der Spitze geht es spannend zu

Ketsch.Beim Blitzschachturnier für den Monat September konnte einmal mehr Florian Schrepp überzeugen und holte ganz klar den Tagessieg. Schachclub-Routinier Heinz Sessler zeigte sich ebenfalls in hervorragender Form und schaffte im starken Zwölferfeld Platz zwei. Spitzenreiter Yasin Öztürk belegte den dritten Platz.

Auf den Rängen vier bis sechs konnten sich mit Walter Rohr, Philipp Wadlinger und Julius Malsam gleich drei Spieler mit der gleichen Punktzahl platzieren. In der Gesamtwertung nach neun Runden führt weiter Yasin Öztürk vor Heinz Sessler und Walter Rohr. Florian Schrepp, der sich auf Platz vier eingeschrieben hat, besitzt noch beste Chancen, ganz vorne zu landen. Da er seine Streichergebnisse schon aufgebraucht hat, muss er allerdings die drei restlichen Turniere spielen, um ganz vorne zu landen. Die Konstellation mit vier Spielern an der Spitze, die alle ganz eng zusammen liegen, verspricht in den noch ausstehenden Runden spannendes Schach.

Am Freitag, 20. September, findet die zweite Runde des Vereinsturniers statt. Spielbeginn ist um 20 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus. zg

