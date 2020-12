An Heiligabend geöffnet

Ketsch.Die Müll-Abfuhrtermine können bis Ende Januar 2021 vom regulären Abfuhrtag abweichen, teilt die AVR Kommunal mit. Dabei kann es sich um einen oder auch mehrere Tage handeln.

Am Donnerstag, 24. Dezember, findet die Abfuhr wie gewohnt statt. Die AVR Kommunal bittet Bürger, die Termine im Abfallkalender oder auf der Abfall-App genau zu beachten und weist darauf hin, die zu leerenden Behälter am Abfuhrtag bitte bis spätestens 5 Uhr bereitzustellen.

Die AVR-Anlage Ketsch hat sowohl an Heiligabend als auch an Silvester für Kleinanlieferungen von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag (Freitag, 25. Dezember, und Samstag, 26. Dezember) sowie am Neujahrstag (Freitag, 1. Januar 2021) bleiben die AVR-Anlagen ganztägig geschlossen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.12.2020