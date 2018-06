Anbindung optimieren

Anzeige

Das war eine sportliche Leistung: In weniger als einem Jahr hat das Gewerbegebiet Süd eine neue, riesige Logistikhalle nebst umfangreichen Büro- und Sozialräumen erhalten. Die „21sportsgroup“ konnte dadurch den Firmensitz in die Gemeinde verlegen, was wegen der Gewerbesteuer nicht nur den Kämmerer freut. Das Unternehmen ist auf Wachstumskurs und sucht bereits erste neue Mitarbeiter – in den kommenden Jahren verspricht die Unternehmensleitung gar Hunderte neue Jobs.

Doch neben Naturschützern, die den einen oder anderen Vogelnistplatz retten wollten, gab es von Anfang an Bürger, die eine hohe Belastung durch den zu-sätzlichen Lkw-Verkehr befürchteten. Von künftig rund 60 Fahrten spricht die Unternehmensleitung – derzeit seien es im Probebetrieb 15. Da die Waren zum größten Teil per Paketdienstleister DHL von und nach Speyer gebracht werden, bleibt zu hoffen, dass die meisten Lkw über die Straße nach Talhaus fahren.

Um diese Anbindung zu optimieren, sollte die Gemeinde jetzt Geld in die Hand nehmen, um die Vorpommernstraße – in ihrer Verlängerung liegt die Zufahrt zum Logistikzentrum – an die Landstraße nach Talhaus direkt anzubinden. Bürgermeister Jürgen Kappenstein brachte bereits vor zwei Jahren einen Verkehrskreisel an dieser Stelle ins Spiel – damit hätte der Ortseingang einen weiteren, frühzeitigen Geschwindigkeitsbremser. Am Ende sorgt das Logistikzentrum so vielleicht sogar für weniger Verkehrsbelastung im Ort. Das wäre dann für die Gemeinde ein absoluter Hauptgewinn.