Andrea Reim und Stefan Back belegen den ersten Platz

Ketsch.Das Herbstturnier hat im Ketscher Bridgeclub bereits eine lange Tradition, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Bereits zum zweiten Mal führte der Weg diesmal dabei über den Rhein in das Altriper Umland. Im ausgesuchten Lokal hatte die Vorsitzende bereits alle Tische für das Turnier vorbereitet.

Nachdem alle Mitglieder mit ihren Partnern Platz gefunden hatten, begrüßte Ilse-Marie Oswald die Anwesenden. Alle freuten sich, dass Stefan Back, der Besitzer von Compass-Bridgereisen und Gründungsmitglied des Clubs, ebenfalls anwesend war, da er nur selten an den Ketscher Turnieren teilnehmen kann. Natürlich wurden auch bei diesem Turnier die erforderlichen Corona-Regeln streng eingehalten, so die Mitteilung.

Nur eine Pause

Die Turnierleitung lag in den Händen von Marget Meier, die sich an diesem Tag über die Unterstützung der versierten Turnierleiterin Andrea Reim freuen konnte. Andrea Reim kann ebenso wie Stefan Back nur selten an den Ketscher Turnieren teilnehmen.

Wie geplant begann das Turnier um 11 Uhr. Nach etwa zwei Stunden wurde die wohlverdiente Mittagspause eingelegt. Anschließend wurde weiterhin fleißig Bridge gespielt. Gegen 15.30 Uhr war das Turnier beendet und alle warteten mit Spannung auf die Ergebnisse. Die Sportwartin konnte schon bald ein Ergebnis bekannt geben.

Den ersten Platz belegte – wie schon vermutet – das Paar Stefan Back mit Andrea Reim, den zweiten Thomas Syma mit Partner Norbert Maluga und den dritten Ellen Dorn mit Partnerin Eva Besser. Alle Sieger konnten sich über ein schönes Weinpräsent freuen.

Nach der Siegerehrung begann der gesellige Teil des Tages. Einige Damen des Clubs hatten Kuchen gebacken und gestiftet. So saß man auch nach dem Kartenspiel noch lange zusammen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.10.2020