Andreas Leinenbach lobt die Jugendarbeit

Ketsch.Ganz im Zeichen der hervorragenden Jugendarbeit stand die Mitgliederversammlung des Schachclubs in der Enderlegemeinde. Nach der Begrüßung der zahlreichen Mitglieder und dem Gedenken an das verstorbene Ehrenmitglied Karl Schmid erwähnte Vorsitzender Andreas Leinenbach in seinem Bericht, dass der Schachclub mit über 90 Mitgliedern zu den größten im Schachbezirk Mannheim zählt.

Sehr stolz mache ihn der besonders hohe Anteil von Schülern und Schülerinnen. Leinenbach bezeichnete die Jugendabteilung als eine tragende Säule des Vereins und dankte Jugendleiterin Annette Schrepp und ihren zahlreichen Helfern für die geleistete Arbeit.

Mit Bedauern erwähnte der Clubvorsitzende die Absage des Jugend Grand Prix Turniers in diesem Jahr, jedoch will man 2020 einen erneuten Anlauf nehmen, um das überregionale Turniergeschehen wieder zu etablieren.

Schiedsrichterprüfung erfolgreich

Der stellvertretende Vorsitzende Karl Heinz Schleich berichtete von zahlreichen Vorstandssitzungen sowie der Teilnahme an verschiedenen Versammlungen auf Bezirksebene. Mit Freude gab er zudem den erfolgreichen Abschluss der Schiedsrichterprüfung von drei Jugendspielern auf badischer Ebene bekannt. Karl Heinz Schleich erwähnte darüber hinaus, dass der Verein für die Feierlichkeiten zum Jubiläum des 100-jährigen Bestehens im Jahre 2022 eine Arbeitsgruppe einsetzen werde.

Die Kassenrevisoren Thomas Echt und Siegfried Peisl bescheinigten Vereinskassier Gerhard Teichmann eine einwandfreie Kassenführung. Teichmann konnte trotz des Ausfall der Einnahmen aus den Grand Prix Turnier ein kleines Plus erwirtschaften.

Vier Teams in Verbandsrunde

Spielleiter Heinz Sessler, der sich besonders über die hohe Teilnehmerzahl bei den zahlreichen Turnieren auf Vereinsebene freute, erwähnte neben den Ergebnissen der Vereinsturnieren noch die Erfolge der vier Mannschaften bei den Verbandsspielen. Hier schnitten Marcel Herm, Yasin Öztürk, Hans Peter Detter, Werner Ries ,Walter Rohr, Marc Fugger, Julian Sessler und Leyla-Joelle Blaß besonders erfolgreich ab.

Allgemein auf Begeisterung stieß der Bericht von Jugendleiterin Annette Schrepp. In zwei Gruppen betreut sie dabei mehr als 40 Kinder und Jugendliche. Besonders stolz ist sie auf die Hilfe der älteren Jugendlichen, die das umfangreiche Trainingsangebot unterstützen. Viele ihrer Zöglinge haben schon den Weg zu den Erwachsenen gefunden und spielen mit großem Erfolg in den Verbandsrunden und auf Turnieren auf badischer Ebene.

Neben dem Erlernen des Schach-ABC und diversen Vereinsturnieren stehen noch zahlreiche Aktivitäten wie Pizzaessen, Spieleabende und dergleichen auf dem Programm, so dass die Geselligkeit nicht zu kurz komme. Gerätewart Florian Schrepp konnte von einem einwandfreien Zustand des Spielematerials wie Bretter, Figuren und Uhren berichten.

Auf Zutun des ehemaligen Vorsitzende Thomas Echt wurde die Entlastung der Vorstandschaft von den anwesenden Mitgliedern einstimmig vorgenommen. Vorstand Andreas Leinenbach bedankte sich mit seinem Schlusswort unter anderem bei Thomas Riewe für die Betreuung der Internetseite.

Grillfest steht an

Im Anschluss fand die von Spielleiter Heinz Sessler moderierte Spielerversammlung statt. Dort besprach man die Mannschaftsaufstellungen für die im Spätjahr beginnende Verbandsrunde. Am kommenden Freitag, 19. Juli, findet das Grillfest des Schachclubs statt. Beginn ist um 18 Uhr im Holzkistl am Anglersee. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 17.07.2019