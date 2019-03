Angelika und Volker Heinold sind die neuen Ehrenmitglieder

Ketsch.Bei der Jahreshauptversammlung der Tanzfreunde mit Wahlen (siehe Infobox) berichtete der alte und neue Vorsitzende Günther Klefenz unter anderem von leicht gestiegenen Mitgliederzahlen. Daneben wurden Angelika und Volker Heinold für ihre besonderen Verdienste zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten durch Vereinsmitglieder seien die Lagerräume für Vereinseigentum bezogen worden. Und dank der Zuschüsse des Badischen Sportbundes und der Gemeinde seien zwei fahr- und klappbare Tanzspiegel im Ferdinand-Schmid-Haus und in der Rheinhallengaststätte in Betrieb genommen worden, hieß es. Die Tanzfreunde bereicherten rückblickend das Bühnenprogramm mit Auftritten von drei Gruppen beim neuen Maifest und bewirteten mit Freude ihre Gäste. Auch die spontane Teilnahme am Weihnachtsmarkt sei ein Erfolg gewesen.

Helga Klefenz wurde für ihre besonderen Verdienste beim Tag des Ehrenamtes eine Urkunde verliehen. Bei der Sportlerehrung wurde die Linedance Formation „Diamond Ladies“ für ihren deutschen Meistertitel geehrt. Sportwartin Sandra Hanisch berichtete von 23 gut besuchten Workshops und Gesundheitskursen. Es habe eine Rekord-Teilnehmerzahl von 500 Tänzern bei einer Linedanceparty in der Rheinhalle gegeben.

Die Linedancerinnen hätten erfolgreich bei der Tulip Challenge in den Niederlanden, bei der German World of Dance in Heddesheim und bei den deutschen Meisterschaften in Meiningen teilgenommen. Ein außergewöhnlicher Workshop mit Roy Hoeben, einem mehrfachen Weltmeister und Toptrainer, habe das Sportprogramm abgerundet.

Jugendwartin Petra Meyer berichtete von drei Kinder-/Jugendgruppen, die mit viel Freude aufgetreten seien. Mit Rebecca Metzger habe man eine engagierte Jugendtrainerin. Im Spätjahr habe eine Linedance-Kooperation mit der Neurottschule stattgefunden.

Kassenwart Joachim Schirmer berichtete über einen positiven Abschluss des Geschäftsjahrs, während Günther Klefenz auf die Linedanceparty am Samstag, 23. März, in der Rheinhalle, auf die DTSA-Abnahme am Samstag, 6. April, mit 60 Anmeldungen und das Maifest am 24. und 25. Mai vorausblickte. zg

