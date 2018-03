Anzeige

Ketsch/Brühl.Die Eigentümer sind glücklich: Ihr Anhänger, der zwischen Sonntag, 4. März, 18 Uhr und Montag, 5. März, 7.30 Uhr vom Bruchgelände gestohlen wurde, steht bald wieder auf dem heimischen Hof. Wir hatten ein Bild in der Ausgabe am Mittwoch, 7. März, von dem Zweiachser mit festen und beschrifteten Außenwänden veröffentlicht. Ein SZ-Leser aus Brühl erinnerte sich an das Foto und sichtete den blauen Anhänger am Sonntag auf der anderen Rheinseite in der Pfalz. Das Gefährt war in der Nähe von Edenkoben in einer Parkbucht abgestellt.

Der Brühler verständigte die Polizei, die feststellte, dass der Anhänger wohl zum Transport von Diebesgut benutzt worden war. Im Inneren fanden sich Reste von Kabelummantelungen. Der Draht war gezogen worden. Derzeit wird der Anhänger kriminaltechnisch untersucht. Danach können ihn die Eigentümer aus Edenkoben wieder abholen. „Ich finde ganz toll von dem Finder, dass er, obwohl es schon dämmerte, am Anhänger wartete, bis die Polizei kam. Wir wollen uns bei ihm bedanken“, sagt die Chefin einer Brühler Firma, der der Anhänger gehört. mab