Anlaufstelle für Leseratten

Die Gemeindebücherei hat während des „Lockdowns light“ geöffnet. © Brückl

Ketsch.Barbara Breuner ist froh, denn gemeinsam mit ihrem Team ist die Leiterin der Gemeindebücherei nicht vom sogenannten „Lockdown light“, der am Montag in Kraft trat, betroffen. Das will heißen: Die Bücherei hat geöffnet.

Das sei auch auf Basis der neuesten Landesverordnung gar nicht so selbstverständlich, denn Stuttgart zum Beispiel habe seine Bibliothek geschlossen, weiß Breuner. Gleichwohl müssen in Ketsch, das aktuell 32 aktive Corona-Fälle zählt, diverse Maßnahmen in der Bücherei beachtet werden. Das Tragen einer Mund-Nase-Maske ist ebenso obligatorisch wie den Mindestabstand einzuhalten. Daneben dürfen nur insgesamt 20 Personen gleichzeitig in der Bücherei stöbern. Wie Breuner erklärt, gehöre zu einem Besuch in der Bücherei auch die Datenerfassung, um gegebenenfalls eine Nachverfolgung gewährleisten zu können. mab

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 04.11.2020