Anmeldung der künftigen Erstklässler

Ketsch.Die künftigen Erstklässler melden sich an der Alten Schule am Donnerstag, 13. Februar, an. Um längere Wartezeiten zu vermeiden, haben die Eltern der im Schuljahr 2020/2021 schulpflichtig werdenden Kinder in den vergangenen Tagen eine Einladung mit Termin zur Schulanmeldung erhalten, teilt die Alte Schule mit.

Wer kein Schreiben erhalten hat, wird gebeten, sich mit dem Sekretariat der Alten Schule in Verbindung zu setzen. Schulpflichtig werden (voraussichtlich) alle Kinder, die bis zum 31. August 2020 das sechste Lebensjahr vollendet haben sowie alle im Vorjahr vom Schulbesuch zurückgestellten Kinder.

Die Anmeldetermine sind nach Kindergärten gegliedert: Kindergarten Regenbogen 13.30 Uhr, Villa Sonnenschein 13.35 Uhr, Freier Kindergarten Postillion 13.40 Uhr, Villa Pusteblume 13.45 Uhr, Kindergarten St. Bernhard 14.05 Uhr und Johannes Kindergarten 14.25 Uhr.

Formulare mitbringen

Für die Anmeldung ist eine Verweildauer von rund 15 Minuten einzuplanen. Es wird gebeten, die Kinder zur Anmeldung persönlich vorzustellen. Zur Anmeldung sind das Formular „Schulanfängeranmeldung“ (von beiden Erziehungsberechtigten unterschrieben) und die Geburtsurkunde (Stammbuch) mitzubringen. zg

