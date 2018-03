Anzeige

Ketsch.In gemütlicher Runde mit den Vereinsjubilaren ins Gespräch kommen, über alte Zeiten plaudern und sogar ein gemeinsames Lied anstimmen – das ist der neue Ehrungsabend bei der Sportvereinigung 06. „Bei der Jahreshauptversammlung gerieten die Ehrungen meist zu kurz, und auch unseren neuen Ehrenmitgliedern möchten wir auf diese Weise danken“, erklärte Präsident Gerhard Abelein, weshalb man sich im letzten Jahr entschieden hatte, die Ehrungen separat durchzuführen.

Dieses Mal waren rund 40 geladene Wegbegleiter und das Präsidium des Sportvereins ins Clubhaus gekommen. „Wir sind froh, dass so viele da sein können, denken aber auch an jene, die nicht mehr kommen können, weil es die Gesundheit nicht zulässt“, sagte Schriftführer Walter Kupper beim Blick in die Runde. Als Überraschung kamen Jugendspieler, die gerade noch gekickt hatten, vorbei und brachten jedem Gast ein buntes Osterei.

Die Geehrten Zu Ehrenmitgliedern wurden Ilse Impertro, Erika Rey und Edeltraud Schütze ernannt. 70 Jahre Mitglied sind Rudi Kemptner und Heinz Münch. 50 Jahre dabei sind Heinrich Eder, Rüdiger Müller und Traugott Völker. Seit 40 Jahren halten der Spvgg 06 Jan Hafner, Stephan Kehrer, Steffen Kreisz und Markus Wellenreuther die Treue. zesa

Treue Mitglieder als Vereinsbasis

Als Basis eines jeden Vereins bezeichnete Kupper in seiner sehr persönlichen Ansprache an die drei Frauen, die zu Ehrenmitgliedern wurden, die treuen Mitglieder. „Die Jungs spielen im Verein, mein Mann ist Trainer“, hob er an, schilderte damit schon den Grund für Ilse Impertro und Edeltraud „Traudel“ Schütze, sich ebenfalls ins Vereinsleben zu integrieren. Dass das mit dem Waschen der Trikots anfing und bei Fahrdiensten und Teekochen noch längst nicht endete, betonte er. Aber auch sportlich fanden die Frauen bei der Spvgg 06 ihr zweites Zuhause, spielten Volleyball oder trainierten in der Gymnastikgruppe. „Ihr seid eine eingeschworene Gemeinschaft. Mit viel Freude seid ihr bei Sport und Arbeit sowie den schönen Ausflügen dabei“, betonte Kupper.