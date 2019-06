Anspruchsvolle Musik mit viel Urlaubsfeeling

Ketsch.Zu einem schönen Sommerabend mit Guter-Laune-Musik und Cocktails lädt das Central Kino am Freitag, 28. Juni, um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) ein. Gast werden die „Ukulayers“ sein, die „komplexe Rhythmen mit swingenden Solis und eine Stimme, die spielerisch zwischen zurückhaltender Sanftheit und dunklem Volumen changiert“, versprechen, wie es in der offiziellen Ankündigung heißt.

Die Ukulelenband mit Peter Tröster (Harp, Tenor- und Banjo-Ukulele), Maris Clemens (Gesang, Bariton-Ukulele), Mascha Grudina (Concert-Ukulele), Julia Donat (U-Bass-Ukulele) und Ben Haug am Schlagzeug ist in der Enderlegemeinde von der Wiedereröffnung des Central Kinos im vergangenen Sommer bekannt.

Außerdem präsentierten die „Ukulayers“ die Premiere ihres Films „A Fanegadas“ Ende Februar im Ketscher Kino. Der Kurzfilm zeigte die Musikvideos zu den eigenen Stücken „Again“, „A Fanegadas“ und „Why did you never say I love you?“.

Peter Tröster weiß nur zu gut, dass Musik verbindet. Er ist Jugendbetreuer, Freizeit- und Musikpädagoge in der Begegnungsstätte Westliche Unterstadt (BWU) in Mannheim, wo Kinder und Jugendliche auch Instrumente erlernen können – eben auch die Ukulele. Die Band wurde 2016 gegründet. Und vor einem Jahr erschien das Debütalbum der „Ukulayers“ namens „A Fanegadas“, was im Spanischen so viel heißt wie „In Hülle und Fülle“. Das Album besteht aus sieben Eigenkompositionen aus der Feder von Peter Tröster und drei Coversongs von Aretha Franklin und Bob Dylan.

Die Besonderheit der Mannheimer erwächst einerseits daraus, dass der 64-jährige Tröster mit den weiteren Mitgliedern im Alter zwischen 20 und 24 Jahren musiziert. Andererseits bringen die Mitglieder nigerianische, russische und holländische Einflüsse ein. Tröster kennt man in der Enderlegemeinde auch von Auftritten mit Verleger Ulrich Wellhöfer sowie Sänger und Entertainer Alfred Baumgartner – sie sind das Gespann, das als „Pfalz-Literatett“ sein Publikum erfreut.

Ur-Mannheimer mit Ketsch-Bezug

Der Ur-Mannheimer, ehemals mit Verwandtschaft in Ketsch, freut sich auf den Auftritt, zumal er sich ins Central Kino verliebte, als er bei der Matinee zum Film „Freundschaften“ 2015 erstmals im Lichtspielhaus zugegen war. Die „Ukulayers“ stünden für „anspruchsvolle Musik, die fröhlich macht“, es verbreite sich Urlaubsfeeling und man könne auf die Musik natürlich tanzen, sagt Tröster, wenn er gezwungen wird, Werbung in eigener Ukulelen-Sache zu machen. mab

