Anzeige

Ketsch.Der Musikverein 1929 will mit dem Frühjahrskonzert am morgigen Samstag um 17 Uhr in der Rheinhalle endgültig den Frühling einläuten. Die Gäste erwartet ein anspruchsvolles Konzert-Programm, das die Musiker unter der Leitung von Chef-Dirigent Kunihiro Ochi in monatelanger Probe-Arbeit einstudiert haben.

Beim dreitägigen Probewochenende wurden letzte Ungereimtheiten beseitigt, so dass sich die Zuhörer wohl auf einen hohen Musikgenuss freuen können.

Das Service-Team rund um Stefan Strobel bietet während des Konzertes kühle Getränke und kleine Speisen an. Konzert-Karten gibt es im Vorverkauf bei „Cafe Kaufmann“, Gutenbergstaße 51, und bei „Presse-Shop Weichselbaum“, Anhalterstraße 13, sowie an der Abendkasse. as