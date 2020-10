Ansteckungsgefahr stoppt nicht vor den Kirchenportalen

Auf erhöhte Schutzmaßnahmen bei den Gottesdiensten weist die katholische Kirchengemeinde in einer Pressemitteilung hin. „Die aktuell erhöhten, notwendigen Corona-Schutzmaßnahmen zur Ansteckungsgefahr machen eben auch vor Gottesdiensten nicht Halt“, sagt Pfarrer Erwin Bertsch.

Ab sofort müssen Gottesdienstbesucher gemäß der Corona-Verordnung der Erzdiözese Freiburg mit Name und Anschrift zur Kontaktnachverfolgung dokumentiert sein, wird erklärt. In den Kirchenbänken würden daher Meldezettel ausliegen, die vom jeweiligen Gottesdienstbesucher mit Name und Anschrift ausgefüllt werden müssen. Die Verantwortlichen bitten, dazu einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen. „Selbstverständlich werden diese Daten absolut vertraulich behandelt“, versichert Marianne Faulhaber, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates. Nach den Gottesdiensten werden diese Zettel eingesammelt und im Pfarrbüro über die vorgegebene Frist aufbewahrt.

Alle weiteren Schutzmaßnahmen für den Gottesdienstbesuch - Handdesinfektion, Laufwege in der Kirche beachten, das Tragen von Mund-Nase-Schutz, Abstand halten - lägen in der Eigenverantwortung eines jeden Besuchers und müssten, so die Mitteilung, mehr denn je beachtet werden. „Trotzdem oder gerade deshalb können wir so in der jetzigen schwierigen Zeit Gemeinschaft erleben - ein so wichtiges Element unseres Glaubens“, sagt der Seelsorger.

Die eingeladenen Ehejubilare dürfen sich zusammen mit der Kirchengemeinde auf besonders gestaltete Gottesdienst am Wochenende, 24. und 25. Oktober, in Brühl und Ketsch freuen. Mitglieder der Kantorei tragen musikalisch unter Leitung von Stefan Göttelmann dazu bei. Der geplante Sektempfang im Anschluss entfällt aber.

