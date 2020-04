Apotheken sind gut bestückt

Ketsch.Ab Montag ist das Tragen einer so genannten Alltagsmaske Pflicht - das gilt im öffentlichen Personennahverkehr sowie in allen Läden und Einkaufszentren und beispielsweise auch in Postfilialen. Außerdem, so die Empfehlung der Landesregierung, sei es grundsätzlich sinnvoll, eine Maske zu tragen, wo immer der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden könne. Um die Beschaffung der Masken muss man sich selbst kümmern. In Ketsch bieten die Apotheken, manche Geschäfte und Privatleute Masken an.

Ilona Fischer-Volk näht in Heimarbeit Maske um Maske (wir berichteten). Das hat sich offenbar herumgesprochen. Denn „mittlerweile habe ich eine Lieferzeit von bis zu drei Wochen“, teilt sie auf Nachfrage mit. Bis auf Weiteres nehme sie keine Bestellungen mehr an. Ab Juni dürfe man sich wieder an sie wenden, sofern es noch eine Nachfrage gebe.

In der Markt Apotheke ist das Team bestens vorbereitet. Der Chef Dr. Uwe Weidenauer bringt täglich neue. Die Einmalmasken zum Stückpreis von 1,99 Euro gibt es im Fünfer- oder Zehnerpack. Die FFP 2 und FFP 3 Masken - FFP bezeichnet filtrierende Halbmasken als genormte medizinische Produkte - sind teurer. Eine FFP 3 Maske kostet 25.95 Euro. Gleichwohl bieten diese Masken nach der Definition des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte auch dem Träger einen Schutz vor festen und flüssigen Aerosolen.

Maximal fünf pro Kunde

„Ganz viele“ Masken habe man noch, sagt Mitarbeiterin Martina Becker von der Neuen Apotheke. Dort in der Eppelheimer Straße ist die FFP 2 Maske für 6,95 Euro zu haben. Die See-Apotheke in Seestraße hat FFP 2 und Einmalmasken vorrätig, wobei Inhaber Tarek Rihawi aufgrund der großen Nachfrage pro Kunde maximal fünf Einmal- und zwei FFP 2 Masken verkauft. Die Enderle Apotheke in der Schwetzinger Straße wartet auf eine dringende Lieferung - gestern gab es keine Masken, aber nachfragen könnte sich dennoch lohnen.

Das Auge maskiert sich offenbar mit - jedenfalls ist in Facebook zu lesen, dass Blumen Seitz „sehr schöne“ Masken anbiete. Tatsächlich zum Preis von 7 Euro, wie auf telefonische Nachfrage zu erfahren ist.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 24.04.2020

Wer Masken im Angebot hat oder sie privat fertigt und anbieten möchte, schreibt eine. Der Kontakt wird dann auf der Ketscher Seite unserer Zeitung veröffentlicht.